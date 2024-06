Grécia: um turista morre e dois desaparecem em trilhas em meio a onda de calor

A Grécia teve na última semana três operações de resgate para turistas desaparecidos durante trilhas em ilhas remotas, enquanto o país registra temperaturas recordes antes do início do verão. Os episódios levantam um alerta para a falha nas informações aos estrangeiros sobre os riscos do esforço excessivo em meio à forte onda de calor que atinge o país. As informações são do jornal britânico The Guardian.

Uma vítima fatal foi o apresentador de TV britânico Michael Mosley. Conhecido por ser defensor de um estilo de vida saudável, Mosley havia desaparecido no dia 5 de junho, após sair para uma caminhada sem celular em uma das praias de Ágios Nikolaos, até pegar um caminho errado, sob uma alta temperatura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo com a grande operação de busca, envolvendo barcos de patrulha, mergulhadores, helicópteros, bombeiros, polícia, drones e um cão farejador, o corpo de Mosley foi encontrado depois de cinco dias na ilha de Symi, em uma área onde não podia ser facilmente encontrado. A possibilidade mais provável é que o calor recorde tenha contribuído com a morte do britânico de 67 anos.