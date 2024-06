G7 critica Venezuela por retirar convite à UE para observar presidenciais

Os países do G7 criticaram, nesta sexta-feira (14), a Venezuela por ter retirado seu convite à União Europeia (UE) para observar as presidenciais de 28 de julho e pediram garantias aos direitos da oposição, segundo um esboço da declaração final da cúpula anual do grupo, realizada na Itália.

"Estamos profundamente preocupados (...) em relação aos direitos da oposição dentro do processo eleitoral e a decisão de retirar o convite para uma missão de observação eleitoral da UE", diz o G7 no documento, ao qual a AFP teve acesso.

A declaração foi criticada pela chancelaria da Venezuela, embora tenha sido apoiada pela principal líder opositora, María Corina Machado, que não poderá disputar as eleições devido a uma inabilitação, mas usa sua popularidade para apoiar seu substituto, o diplomata Edmundo González.