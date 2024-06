Fabricante alemã de peças automotivas remaneja funcionários para a produção de armas

Parte dos empregados da fabricante de peças automotivas alemã Continental, em dificuldades econômicas, será transferida para fábricas do principal produtor de equipamento militar do país, Rheinmetall, cujo negócio está em alta, anunciaram as duas companhias nesta sexta-feira (14).

As duas empresas assinaram um acordo de cooperação com o objetivo de "cobrir as necessidades de pessoal da Rheinmetall nos próximos anos, já que os empregados da Continental estão sendo afetados pela transformação" do setor automobilístico para os carros elétricos, explica um comunicado conjunto.

Assim como os outros fabricantes do setor, a Continental, que anunciou em fevereiro que estava cortando mais de 7.000 empregos no mundo, sofre o duplo impacto do fim do motor à combustão e o auge da concorrência chinesa.