EUA se preparam para onda de calor

Grandes áreas do centro e leste dos Estados Unidos se preparavam para uma onda de calor prevista para a próxima semana, com temperaturas elevadas para o mês de junho.

"As temperaturas vão disparar na próxima semana do centro-oeste até o nordeste" do país, alertou nesta sexta-feira (14) na rede social X o Serviço Meteorológico Nacional (NWS), que conta com "dezenas de recordes" de calor diários.

A onda deve começar no domingo, no centro, e se estender pelo centro-oeste e nordeste até terça-feira, devendo permanecer na maior parte da semana, segundo o NWS.