Edifício de escola onde ocorreu massacre é demolido nos EUA

As autoridades americanas começaram, nesta sexta-feira (14), a demolir um dos edifícios de uma escola de ensino médio na Flórida, onde um homem armado matou 17 pessoas, incluindo 14 estudantes, há seis anos.

"Este é mais um passo no nosso processo de cura", disse à CNN Lori Alhadeff, cuja filha Alyssa, de 14 anos, morreu no ataque.

A operação deverá durar "várias semanas", disse o Distrito Escolar do condado de Broward em comunicado. Os familiares das vítimas poderão observar os trabalhos a partir de um espaço reservado para eles no instituto, segundo a mesma fonte.

O edifício permaneceu intacto durante o processo judicial.

O ataque a Parkland chocou profundamente o público americano e desencadeou um movimento nacional de protesto contra as armas de proporções históricas, impulsionado pelos jovens.

No entanto, estas manifestações não levaram à adoção de medidas fortes a nível legislativo federal para controlar a venda e posse de armas, particularmente devido à influência do lobby das armas no Congresso.

iba/seb/dg/nn/aa