Donald Trump completa 78 anos

"Seu cérebro é puro nhoque agora", disse na quinta-feira Jason Miller, um dos assessores de Trump, ao comentar um vídeo do presidente no G7 na Itália.

"Una-se a nós para comemorar o aniversário do MELHOR PRESIDENTE de todos os tempos", lê-se no convite, que pede aos participantes para irem vestidos com as cores da bandeira americana.

Joe Biden e Donald Trump têm apenas três anos e meio de diferença. Mas "está claro que existem diferenças físicas significativas" entre eles, destaca o cientista político Matthew Foster, o andar hesitante e rígido do presidente democrata.

Mas o especialista também destaca que Trump está espaçando mais seus comícios, repetindo temas e se lançando em retóricas longas e desconexas, "que lhe dão um ar de tio bêbado" e, sem dúvida, ilustram seu próprio envelhecimento.

Durante um comício em Las Vegas no domingo, o septuagenário embarcou em uma história muito confusa que misturava ataques de tubarões, baterias elétricas e eletrocussões, o que rendeu várias piadas entre os democratas.

A equipe de Joe Biden qualificou o discurso de "tresloucado".

Nos últimos meses, Donald Trump também confundiu os líderes da Hungria e Turquia, alertou que o mundo se dirige a uma Segunda Guerra Mundial (ao invés de uma terceira) e qualificou o assassino em série ficcional Hannibal Lecter de "homem maravilhoso".