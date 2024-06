Donald Trump completa 78 anos com questionamentos sobre sua idade

O ex-presidente republicano (2017-2021) celebrou seu aniversário com uma grande festa e comício político em um gigantesco centro de convenções perto de Mar-a-Lago, sua residência de luxo na Flórida, no sudeste dos Estados Unidos.

Em uma reunião a portas fechadas com congressistas republicanos na quinta-feira, Trump teria classificado Milwaukee, uma cidade estratégica em muitos aspectos para as eleições americanas, de "horrível", provocando uma enxurrada de críticas e questionamentos.

No entanto, as pesquisas são claras: muitos mais americanos acreditam que o atual presidente é muito velho para um segundo mandato em comparação com os que se queixam da idade de Trump.

Esses deslizes, além dos vídeos em que ele se agarra a um corrimão para não escorregar ou treme enquanto bebe um copo d'água, são exemplos do declínio do ex-presidente? Não se sabe, mas a equipe de campanha de Biden os usa para atacá-lo.

Por ocasião do aniversário de Trump, o grupo aliado ao presidente democrata publicou nesta sexta-feira um comunicado acompanhado de uma fotografia de grande formato e muito pouco favorecedora do republicano em que ele aparece suando, com as bochechas vermelhas e dá sinais de abatimento.

"Feliz aniversário, Donald. Você é um delinquente, um fracassado, um impostor e uma ameaça para nossa democracia", afirmou James Singer, porta-voz da equipe de campanha de Joe Biden, no comunicado.