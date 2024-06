Detentos na Venezuela suspendem greve de fome

Os detentos de várias penitenciárias da Venezuela suspenderam na quinta-feira (13) a greve de fome que iniciaram no fim de semana passado, depois que o governo enviou agentes às prisões para atender às demandas do grupo, informou a ONG Observatório Penitenciário Venezuelano (OVP).

"Parentes de pessoas privadas da liberdade em várias prisões do país confirmaram que os detentos suspenderam a greve de fome pacífica, iniciada no domingo, 9 de junho, em 19 prisões e 30 delegacias do país", anunciou o OVP na rede social X.

Os detentos suspenderam a greve após "a revisão dos casos de alguns deles e de algumas libertações nas últimas horas, segundo o que foi acordado com o Ministério do Serviço Penitenciário", acrescentou a ONG.