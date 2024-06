Cyril Ramaphosa é reeleito presidente da África do Sul

O presidente da África do Sul e líder do Congresso Nacional Africano (ANC), Cyril Ramaphosa, foi reeleito nesta sexta-feira (14) para um segundo mandato após uma votação no Parlamento.

"Declaro o honorável Cyril Ramaphosa devidamente eleito presidente", disse o juiz Raymond Zondo, que presidiu a sessão. Ramaphosa obteve 283 votos dos 400 deputados da Assembleia.

