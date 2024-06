Cristiano Ronaldo investe no setor da porcelana

Cristiano Ronaldo continua diversificando seus investimentos fora do futebol, agora investindo no capital da renomada marca portuguesa de porcelanas Vista Alegre que, este ano, celebra seu bicentenário, anunciou seu proprietário nesta sexta-feira (14).

O atacante, astro da seleção portuguesa, "adquiriu 10% do capital" da Vista Alegre Atlantis, informou o grupo Visabeira em um comunicado, no qual comemorou a chegada de "um dos melhores jogadores da história do futebol e a personalidade portuguesa mais conhecida do planeta".

Em 2023, Cristiano foi o esportista mais bem pago do mundo, tendo recebido 136 milhões de dólares (R$ 658 milhões, na cotação da época), segundo ranking da revista americana Forbes.