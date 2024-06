Começa reunião com Lula, Papa Francisco e líderes mundiais na Cúpula do G7

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou à Cúpula do G7, na Itália, na manhã desta sexta-feira, 14, para se reunir com os representantes de algumas das maiores economias do mundo: Alemanha, Canadá, Estado Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido.

Segundo a assessoria de Lula, a reunião começou há pouco, e ainda não há previsão do horário em que o presidente irá se pronunciar.

O Papa Francisco participa, pela primeira vez, da reunião do G7.