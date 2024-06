Combates em cidade sudanesa deixam mais de 200 mortos

A ONG MSF indicou na noite de quinta-feira que os confrontos que duram mais de um mês em El Fasher, no oeste do país, deixaram "226 mortos" e 1.418 feridos.

"A situação em El Fasher é caótica", resumiu Michel-Olivier Lacharité, chefe do programa de Emergências de MSF.

Desde abril de 2023, o Sudão é palco de uma guerra entre o exército do general Abdel Fatah al Burhan e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) do general Mohamed Hamdan Daglo.

El Fasher, a única capital dos cinco Estados de Darfur fora do controle da FAR, manteve-se até agora relativamente a salvo de combates. A cidade, que acolhe inúmeros refugiados, serviu como centro humanitário para esta vasta região do oeste do Sudão.