Colômbia quer reconhecimento de povos afrodescendentes na COP16

Juntamente com a chancelaria e o Ministério do Meio Ambiente colombianos, "assumimos a tarefa de promover que a categoria de povos afrodescendentes seja inserida na COP", disse a vice-presidente.

Como país anfitrião da COP16, que será realizada em outubro, a Colômbia buscará o reconhecimento formal dos direitos coletivos dos afrodescendentes na América Latina, prometeu nesta sexta-feira (14) a vice-presidente do país, Francia Márquez.

Principal conferência das Nações Unidas sobre biodiversidade, a COP será realizada de 21 de outubro a 1º de novembro, na cidade de Cali, com a participação de cerca de 12 mil pessoas.

O grupo apresentou um documento com 16 recomendações, em que pede a inclusão do termo "afrodescendente" no futuro acordo sobre biodiversidade, o direito a uma "reparação histórica" pelo "tráfico transatlântico" de escravos, e mecanismos de proteção dos territórios das comunidades afro.

Após a eleição do primeiro presidente esquerdista da Colômbia, Gustavo Petro, em 2022, Francia Márquez, uma líder social com raízes comunitárias robustas, tornou-se a primeira vice-presidente negra do país.

