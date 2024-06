China promove governança autoritária nos países em desenvolvimento, aponta relatório

A China organiza seminários e cursos de formação para funcionários de países latino-americanos e africanos para promover o seu modelo de partido único e a visão de mundo do presidente Xi Jinping, de acordo com um relatório publicado esta semana.

Um relatório, divulgado na quinta-feira pelo Atlantic Council, um think tank com sede em Washington, detalha os esforços para promover o modelo de partido único e o pensamento de Xi nos países latino-americanos e africanos, entre outros, com base em centenas de documentos do Ministério do Comércio chinês.

Os documentos públicos "destacam claramente aspectos do modelo autoritário (da China) como fundamentais para um modelo de desenvolvimento bem-sucedido que outros possam imitar", escreveu a autora do relatório, Niva Yau.