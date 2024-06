Bispos católicos pedem perdão por 'traumas' causados a indígenas norte-americanos

Uma reportagem do jornal Washington Post publicada em maio concluiu que pelo menos 122 sacerdotes, freiras e frades designados em 22 internatos católicos desde a década de 1890 foram acusados de abuso sexual de crianças indígenas norte-americanas.

A maioria dos abusos documentados ocorreram nas décadas de 1950 e 1960, e envolveram mais de mil crianças, principalmente no Meio Oeste e no Noroeste do Pacífico, incluindo o Alasca, segundo a publicação.

"Pedimos desculpas pela falha em nutrir, fortalecer, honrar, reconhecer e valorizar aqueles que foram confiados ao nosso cuidado pastoral", disse a conferência em um documento aprovado por um voto.

"Todos devemos cumprir nossa parte para aumentar a consciência e romper a cultura do silêncio que cerca todos os tipos de aflições, maus-tratos e negligências do passado", acrescentou.