Alemanha goleia Escócia (5-1) no jogo de abertura da Eurocopa

Jogando em casa, a Alemanha goleou a Escócia por 5 a 1 nesta sexta-feira (14), em Munique, no jogo de abertura da Eurocopa 2024.

Os gols alemães foram marcados por Florian Wirtz (10'), Jamal Musiala (19'), Kai Havertz (45'+1), Niclas Füllkrug (68') e Emre Can (90+3), enquanto os escoceses, que ficaram com dez em campo depois da expulsão de Ryan Porteous (44'), diminuíram com o zagueiro Antonio Rüdiger marcando contra (87').

