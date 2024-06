Adrian Appiolaza apresenta primeira coleção masculina para a Moschino

Dedicada às coleções primavera-verão 2025, a Semana de Moda masculina de Milão terá até terça-feira 84 eventos, entre eles 24 desfiles e 52 previews.

Os cortes são fluidos; as linhas, suaves; e os tecidos, leves: o homem Moschino usa macacões folgados com gravatas finas e camisas com estampas bucólicas, além de conjuntos de jaqueta e bermuda.

O estilista argentino usou estampas e acessórios para dar toques divertidos ao desfile. Ele recorreu ao rico arquivo da marca e atualizou peças icônicas, com o objetivo de perpetuar o legado de Franco Moschino e celebrar o retorno às origens.