Acervo pessoal da rainha do punk Vivienne Westwood vai a leilão beneficente

A arrecadação do leilão também será destinada a associações como Anistia Internacional, Médicos Sem Fronteiras e a fundação da estilista, que trabalha com ONGs para "criar uma sociedade melhor e conter a mudança climática".

Vivienne Westwood "queria que seu guarda-roupa pessoal fosse leiloado em benefício de organizações importantes para ela", explica à AFP a coordenadora do catálogo e da venda, Clementine Swallow.

O viúvo da estilista, Andreas Kronthaler, de 58 anos, envolveu-se intensamente na seleção.

"Estas são as peças que ela teria escolhido, entre as milhares de coisas que desenhou durante 40 anos. São consideradas a quintessência de suas criações", explica Swallow.

- Ativismo -

Também serão leiloadas peças que ilustram o impacto cultural de Vivienne Westwood durante as quatro décadas de sua carreira.

A mais antiga é um conjunto de saia e casaco da coleção "World's End, Witches" (Fim do mundo, bruxas), do outono-inverno 1983, quando Vivienne Westwood ainda trabalhava com seu primeiro marido, Malcolm McLaren, empresário da banda britânica Sex Pistols, precursora do movimento punk.