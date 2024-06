Abraços e 'olhares assassinos' na cúpula do G7

Desde grandes abraços até "olhares assassinos", os líderes do G7 mostraram suas sintonias e diferenças durante a cúpula anual no sul da Itália, apesar da unanimidade de suas declarações oficiais.

As imagens dos líderes cantando "Parabéns pra você" para o chanceler alemão, Olaf Scholz, a pedido do presidente americano, Joe Biden, foram a demonstração perfeita da cooperação do Grupo dos Sete.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, também foi convidado para a reunião na região da Apúlia, onde foi anunciado um novo empréstimo de 50 bilhões de dólares (cerca de R$ 270 bilhões) para Kiev, reafirmando o apoio do G7 à luta contra a invasão russa.