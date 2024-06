Wall Street fecha com resultados mistos, Nasdaq e S&P 500 em níveis recordes

A bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta quinta-feira (13), com Nasdaq e S&P 500 novamente em níveis recordes, apesar de um movimento de consolidação que abafou o impulso do mercado.

Nasdaq e S&P 500 ganharam, respectivamente, 0,34% e 0,23%, enquanto o Dow Jones cedeu modestos 0,17%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O dia foi muito volátil, com o Nasdaq e o S&P 500 passando por momentos em terreno negativo.