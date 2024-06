Terzic deixa o Borussia Dortmund, finalista da Champions

O técnico alemão Edin Terzic, que levou o Borussia Dortmund à final da Liga dos Campeões na temporada 2023-24, anunciou nesta quinta-feira (13) que decidiu deixar o clube.

"Queridos torcedores do Borussia, embora me deixe realmente triste, preciso contar a vocês hoje que decidi sair", afirma Terzic em um comunicado do clube.

"Foi uma grande honra comandar este grande clube à vitória na Copa da Alemanha e, recentemente, até a final da Liga dos Campeões", acrescentou Terzic.