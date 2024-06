'Sonhar é de graça', avisa Pepe, o veterano de Portugal com 41 anos

"Sonhar é de graça", declarou o veterano zagueiro luso-brasileiro Pepe, de 41 anos, antes do embarque da delegação de Portugal nesta quinta-feira (13) rumo à Alemanha para a disputa da Eurocopa.

Campeã da Euro em 2016, "a equipe continua com sede de títulos", acrescentou o jogador do Porto, um dos líderes da seleção portuguesa ao lado do astro Cristiano Ronaldo.

Por sua vez, o técnico Roberto Martínez afirmou que o time "está preparado" e que o objetivo é alcançar o "nível máximo" nos três primeiros jogos do torneio, que começa nesta sexta-feira (14) com o jogo entre Alemanha e Escócia, em Munique.