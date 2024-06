Sindicatos de jogadores comparecem à Justiça para criticar calendário da Fifa

Os sindicatos de jogadores profissionais de futebol da Inglaterra (PFA) e França (UNFP) compareceram nesta quinta-feira a um tribunal de Bruxelas para denunciar o calendário "fixado unilateralmente" pela Fifa, em particular o novo Mundial de Clubes programado para 2025.

As organizações sindicais, que contam com o apoio do sindicato FIFPRO Europe na ação, "consideram que estas decisões violam os direitos dos jogadores e dos seus sindicatos derivados da Carta dos Direitos Fundamentais da UE e que também violam o direito europeu de concorrência", explica o UNFP em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os jogadores e seus sindicatos não param de insistir que o atual calendário do futebol está sobrecarregado e é impraticável", recorda o UNFP. No início de maio, o FIFPRO e a Associação Mundial das Ligas de Futebol já haviam ameaçado a Fifa com um processo judicial.