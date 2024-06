Reforma de Milei avança no Senado após jornada de graves incidentes

A reforma do Estado do presidente argentino, Javier Milei, deu um passo crucial nesta quarta-feira (12) no Senado, que a aprovou com o voto de desempate da presidente da Câmara alta, em uma jornada marcada por distúrbios em frente ao Congresso que deixaram cerca de vinte feridos e detidos, além de carros incinerados.

"Por esses argentinos que sofrem, que esperam, que não querem ver seus filhos deixarem o país [...], meu voto é afirmativo", disse a líder do Senado e também vice-presidente do país, Victoria Villarruel, após o empate de 36-36 na votação "em geral" do texto, que continua sendo discutido título por título.

Este é o primeiro apoio legislativo após seis meses de governo de Milei, cujo pequeno partido A Liberdade Avança é minoritário em ambas as câmaras, com apenas sete das 72 cadeiras no Senado.