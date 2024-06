Presidentes de Bolívia e Paraguai falam sobre combate ao tráfico e crime organizado

Os presidentes da Bolívia, Luis Arce, e do Paraguai, Santiago Peña, falaram, nesta quinta-feira (13), em La Paz, sobre a luta bilateral contra o crime organizado e o narcotráfico, e firmaram acordos de integração entre os países.

No final da reunião no Palácio do Governo, a ministra da Presidência, María Nela Prada, reiterou que a segurança foi "o ponto central" da conversa.

Bolívia e Paraguai compartilham uma fronteira de 742 quilômetros, por onde drogas são traficadas.

Parte da cocaína que é produzida na Bolívia, ou que vem do Peru, passa pelo território paraguaio com destino a mercados europeus, segundo o Escritório das Nações Unidas contra as Drogas e Crimes (Unodc).