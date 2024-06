Polêmica na Itália após pancadaria entre deputados no Parlamento

A imprensa italiana e os líderes políticos denunciaram, nesta quinta-feira (13), uma discussão que eclodiu no dia anterior entre os deputados durante um tenso debate sobre o projeto do governo de extrema direita de Giorgia Meloni de conceder autonomia à la carte para as regiões.

O texto prevê a concessão de mais autonomia em relação a Roma para as regiões que assim desejarem, o que gera temores de um retrocesso nos serviços públicos das regiões mais pobres.

Na noite de quarta-feira, no meio do debate na Câmara, o deputado do Movimento 5 Estrelas (M5S), Leonardo Donno, levantou-se de seu assento para se aproximar do ministro de Assuntos Regionais e Autonomia, Roberto Calderoli, membro da Liga, e tentou colocar uma bandeira italiana em seu pescoço.