Petróleo fecha em leve alta graças a dado positivo de inflação nos EUA

As cotações do petróleo oscilaram nesta quinta-feira (13) e terminaram em leve alta, movendo-se entre o aumento das reservas nos Estados Unidos, dados positivos sobre a inflação americana e anúncios do Federal Reserve (Fed, banco central) que sustentaram o dólar.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, negociado na Europa com vencimento em agosto, subiu 0,18%, para 82,75 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), barril referência no mercado americano e para entrega em julho, avançou 0,15%, para 78,62 dólares.

"Os preços das matérias-primas estão voláteis após a decepção causada pelo Fed", que só prevê um corte nas taxas de juros este ano, resumiu Phil Flynn, do Price Futures Group.