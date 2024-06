Milan confirma a contratação do técnico Paulo Fonseca

O português Paulo Fonseca voltará a comandar um clube na Série A: três anos depois de deixar a Roma, o lusitano, que treinou o Lille durante duas temporadas, foi anunciado como o novo técnico do Milan.

"O novo técnico do Milan será Paulo Fonseca", declarou o sueco Zlatan Ibrahimovic, representante do proprietário do clube, atual vice-campeão italiano, durante uma entrevista coletiva.

"Examinamos com muita atenção tudo que ele faz, como prepara as partidas, queremos que contribua com sua identidade de jogo, seu estilo ofensivo, para a nossa equipe, nossos jogadores. Depois de cinco anos queríamos algo novo, com todo o respeito por Stefano Pioli", explicou o ex-atacante sueco.