Membro de gangue em El Salvador é condenado a quase 500 anos de prisão

"Com abundantes evidências, a FGR demonstrou que os membros da gangue exigiam dos comerciantes, proprietários de ônibus de transporte público e taxistas entre 40 e 100 dólares mensais para deixá-los trabalhar", acrescentou.

A FGR não detalhou em que período as extorsões foram cometidas, mas afetaram residentes nas localidades de Guatajiagua, Morazán, Ciudad Barrios, Chapeltique e Moncagua, todas no leste do país.

Em julho de 2023, o Congresso salvadorenho, a pedido do governo do presidente Nayib Bukele, aprovou reformas que permitem a realização de processos penais massivos contra membros de gangues sem a necessidade de individualizar as responsabilidades dos acusados.