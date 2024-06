Lula vai ao G7 e evita cúpula sobre Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca nesta quinta-feira, 13, na Suíça onde inicia uma visita à Europa com uma série de compromissos. Lula discursa hoje em um fórum da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra. Mais tarde, viaja para a região da Puglia, na Itália, para a cúpula do G7, que se inicia hoje, na qual o Brasil participa como convidado. O presidente terá encontros reservados com o papa Francisco e com outros líderes mundiais.

Embora o presidente esteja em território europeu, o Palácio do Planalto rechaçou um convite da Ucrânia para que participasse da conferência de paz, no sábado, 15, e no domingo, 16, na região de Lucerna, na Suíça. O Brasil deve ser representado por sua embaixadora na Suíça, Cláudia Fonseca Buzzi.

O governo brasileiro confirmou que, a pedido de Lula, o papa o receberá. O petista se encontrará em separado com os presidentes de França, Emmanuel Macron, e África do Sul, Cyril Ramaphosa, além do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.