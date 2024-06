Líderes do G7 alcançam 'acordo político' sobre recursos para Ucrânia

Os líderes do G7 alcançaram nesta quinta-feira, durante a reunião de cúpula anual na Itália, um "acordo político" para um crédito de 50 bilhões de dólares (quase 270 bilhões de reais) para a Ucrânia, utilizando os ativos russos congelados pelo Ocidente, informou uma fonte do governo dos Estados Unidos.

"Temos um acordo político no mais alto nível para este acordo. E são 50 bilhões de dólares este ano que serão comprometidos com a Ucrânia", disse uma fonte do governo de Joe Biden que pediu anonimato.

