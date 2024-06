Itália tenta atenuar referência ao aborto na declaração do G7

O governo da ultradireitista Georgia Meloni tenta atenuar a referência ao aborto na declaração final do G7 que acontece no sul de Itália, indicaram fontes diplomáticas nesta quinta-feira (13).

O chefe da diplomacia italiana, Antonio Tajani, disse nesta quinta-feira que é "prematuro" comentar esta informação enquanto "as várias delegações estão negociando".

No ano passado, no seu comunicado final da cúpula no Japão, os líderes do G7 expressaram "grande preocupação" com o declínio dos direitos das mulheres. Também prometeram "acesso ao aborto seguro e legal e aos cuidados pós-aborto".

Uma fonte próxima das negociações disse à AFP que desde 2021 as declarações finais do G7 têm sempre "uma menção ao 'acesso seguro'", mas que "Meloni não o quer".