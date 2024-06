Incêndio no Kuwait deixa 50 mortos, a maioria indianos

O incêndio, que também deixou cerca de 40 feridos, ocorreu nos arredores de Mangaf, localidade situada ao sul da capital do Kuwait.

Cinquenta pessoas, a maioria delas de origem indiana, morreram no Kuwait em um incêndio que deflagrou na quarta-feira em um edifício onde viviam trabalhadores estrangeiros, disse nesta quinta-feira (13) o ministro das Relações Exteriores do Kuwait, Abdallah al-Yahya.

Questionado sobre a nacionalidade das vítimas, o chefe da diplomacia do Kuwait declarou que "a maioria dos mortos são indianos".

O Departamento de Trabalhadores Migrantes de Manila relatou a morte de três trabalhadores filipinos por inalação de fumaça.

Grande parte da população do país do Golfo é composta por estrangeiros, a maioria deles do Sul e Sudeste Asiático, empregados nos setores de construção ou de serviços.