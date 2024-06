Hezbollah lança nova série de foguetes contra Israel

Este é um dos maiores ataques do Hezbollah contra posições militares israelenses desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento palestino Hamas, aliado do grupo libanês.

O movimento libanês Hezbollah informou nesta quinta-feira (13) que lançou uma nova série de foguetes e drones contra posições do Exército de Israel, após um alto comandante do grupo ter sido morto esta semana em um bombardeio israelense.

Combatentes do Hezbollah, um movimento aliado do Hamas, lançaram "um ataque com foguetes e drones, direcionado contra seis quartéis e locais militares" e simultaneamente enviaram "esquadrões de drones explosivos" contra outras três bases israelenses, informou o movimento xiita alinhado com o Irã.

Taleb Sami Abdallah morreu com outros três combatentes do Hezbollah em um ataque israelense que atingiu na terça-feira uma casa onde estavam, na vila de Juaiyya, no sul do Líbano, segundo uma fonte próxima ao movimento.

Uma fonte militar libanesa indicou que Abu Taleb é o "quadro mais importante do Hezbollah assassinado" desde que o movimento xiita abriu um front com Israel, após o início da guerra em Gaza.