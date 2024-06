G7 finaliza na Itália um plano de ajuda financeira à Ucrânia

Os líderes das sete democracias mais ricas do mundo iniciaram nesta quinta-feira (13) na Itália sua reunião de cúpula anual, um encontro no qual pretendem concluir um acordo para conceder um crédito de 50 bilhões de dólares à Ucrânia (quase 270 bilhões de reais), financiado com os ativos russos bloqueados pelo Ocidente.

Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron, assim como os primeiros-ministros do Canadá (Justin Trudeau), Reino Unido (Rishi Sunak), Japão (Fumio Kishida) e Alemanha (Olaf Scholz) foram recebidos pela anfitriã, a primeira-ministra da Itália Giorgia Meloni, para a tradicional foto de família no resort de luxo de Borgo Egnazia, na região da Apúlia, sul da Itália.

O plano para a Ucrânia pretende utilizar os juros gerados pelos quase 300 bilhões de euros (325 bilhões de dólares, 1,75 bilhão de reais) de ativos russos congelados pelos aliados ocidentais após a invasão de fevereiro de 2022, como garantia para conceder um crédito de 50 bilhões de dólares ao país em guerra.