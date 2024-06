G7 chega a acordo sobre empréstimo bilionário de ajuda à Ucrânia

"Confirmo a vocês que chegamos a um acordo político para oferecer um apoio financeiro adicional à Ucrânia de aproximadamente 50 bilhões de dólares até o final deste ano", disse Meloni, cujo país é o anfitrião da cúpula do G7 que está sendo realizada no sul da Itália.

Os líderes das sete democracias mais ricas do mundo chegaram a um acordo nesta quinta-feira (13), na Itália, para um crédito de 50 bilhões de dólares (quase 270 bilhões de reais) para a Ucrânia, financiado com os ativos russos bloqueados pelo Ocidente.

O plano é complexo e ainda restam dúvidas sobre o que aconteceria se os ativos russos fossem liberados, no caso de um hipotético acordo com a Rússia, ou quem assumiria o risco em caso de não pagamento.

Biden anunciou em maio um plano para uma trégua e a libertação dos reféns nesta guerra desencadeada por um ataque do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023.

No entanto, o Hamas quer garantir o fim permanente da guerra, uma demanda que Israel rejeitou até agora.

Na sexta-feira, é esperada a presença na cúpula de líderes convidados que não pertencem ao G7, como os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e Argentina, Javier Milei.

Milei tem em sua agenda reuniões bilaterais com Meloni e o presidente francês, bem como com os diretores do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, e do Banco Mundial, Ajay Banga.

Também viaja a Apúlia o papa Francisco, de 87 anos, que desta vez não participará do evento apenas como líder espiritual, mas também para dar uma palestra na sexta-feira sobre Inteligência Artificial e "algorética" (a ética dos algoritmos), uma questão que preocupa o Vaticano.

O papa também tem previsto um encontro privado com Lula.

A reunião de cúpula acontece 60 quilômetros ao sul de Bari, a capital regional, no complexo hoteleiro que imita a arquitetura italiana como se fosse um parque temático. Este é o resort favorito de Madonna em suas viagens à Itália, e também de alguns astros de Hollywood.

