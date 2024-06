G7 chega a acordo sobre ambicioso plano de ajuda financeira à Ucrânia

Os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron, assim como os primeiros-ministros do Canadá (Justin Trudeau), Reino Unido (Rishi Sunak), Japão (Fumio Kishida) e Alemanha (Olaf Scholz) foram recebidos pela anfitriã, a primeira-ministra da Itália Giorgia Meloni, para a tradicional foto de família no resort de luxo de Borgo Egnazia, na região da Apúlia, sul da Itália.

Os líderes das sete democracias mais ricas do mundo chegaram a um "acordo político" nesta quinta-feira (13), na Itália, para um crédito de 50 bilhões de dólares (quase 270 bilhões de reais) para a Ucrânia, financiado com os ativos russos bloqueados pelo Ocidente.

O plano é complexo e ainda restam dúvidas sobre o que aconteceria se os ativos russos fossem liberados, no caso de um hipotético acordo com a Rússia, ou quem assumiria o risco em caso de não pagamento.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, chegou nesta quinta-feira à Itália, onde tem várias reuniões programadas com os líderes do grupo.

"Temos um acordo político no mais alto nível para este acordo. E são 50 bilhões de dólares este ano que serão comprometidos com a Ucrânia", disse uma fonte do governo americano que pediu anonimato.

Antes de sua chegada, Zelensky anunciou nas redes sociais que a Ucrânia assinará acordos de segurança com Estados Unidos e Japão na Itália e que espera "decisões importantes" na reunião de cúpula.

A outra grande questão que será debatida em Apúlia é como alcançar uma trégua na guerra da Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

Os líderes do G7 anunciaram apoio a uma proposta de trégua de Biden, que prevê a libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas em Israel no ataque de 7 de outubro.

- O papa, novo guru da IA? -

A primeira-ministra italiana, cujo país ocupa a presidência rotativa do G7, também convidou vários governantes de países que não pertencem ao grupo, incluindo os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Argentina, Javier Milei.

O G7 tem "um papel insubstituível na gestão das crises globais, em particular aquelas que continuam colocando em risco nossa liberdade e nossa democracia", afirmou Meloni na abertura da cúpula.

Na sexta-feira (14), Milei tem em sua agenda reuniões bilaterais com Meloni e o presidente francês, bem como com o diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, Ajay Banga.