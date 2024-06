Frente fria que deixou milhares de desabrigados no Chile se move em direção à Argentina

Após mais de 24 horas de chuvas, "o pior do sistema frontal nas regiões de Coquimbo, Metropolitana, Valparaíso e O'Higgins já passou", disse o subsecretário do Interior, Manuel Monsalve.

A frente fria que castigou grande parte do Chile com fortes ventos e chuvas se deslocou para a Argentina nesta quinta-feira (13), após causar uma morte e deixar mais de 3.000 desabrigados no centro e no sul do território chileno, segundo um relatório atualizado das autoridades.

A emergência afetou 14 milhões dos 20 milhões de chilenos e fez com que as autoridades declarassem estado de "catástrofe".

A Direção Meteorológica do Chile emitiu um "alerta climático" incomum: o nível máximo de advertência à população por intensas chuvas e ventos para cinco das 16 regiões do país: Coquimbo (norte), Valparaíso e Metropolitana (centro), e O'Higgins, Ñuble e Biobío (sul).

Na tarde desta quinta-feira, as chuvas também começaram a diminuir na capital chilena, onde este nível de alerta não era ativado havia duas décadas. A região central do Chile sofre com uma intensa seca há 15 anos.

O sul do Chile foi a área mais afetada pelas chuvas. Várias cidades ficaram inundadas após o transbordamento de vários rios.

"Precisamos de barcos para resgatar as pessoas", clamou um dos afetados na cidade de Curanilahue (Biobío), 600 km ao sul de Santiago, o epicentro das inundações, segundo as autoridades.

- Rio atmosférico -

Segundo o último relatório do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred), as chuvas deixaram até o momento 3.297 pessoas desabrigadas, a grande maioria no sul do país.

Em um primeiro relatório nesta quinta-feira, o Senapred havia registrado 4.304 desabrigados. A frente fria também deixou um morto na cidade de Linares (sul).

Na localidade de Curanilahue, os rios Curanilahue e Las Ranas transbordaram após chuvas de cerca de 350 mm nas últimas horas, número que supera toda a precipitação da região no ano passado.