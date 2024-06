FMI aprova desembolso de US$ 800 milhões para Argentina

A direção executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou, nesta quinta-feira (13), a oitava revisão do acordo de crédito com a Argentina, que permite "o desembolso imediato de aproximadamente 800 milhões de dólares" (R$ 4,3 bilhões) ao país, informou a instituição financeira.

Este dinheiro "apoiará os esforços das autoridades para restabelecer a estabilidade e fortalecer a viabilidade externa da Argentina", assinalou o Fundo em comunicado.

Em 2022, o FMI e o governo argentino acordaram um programa de crédito no qual o país sul-americano receberá 44 bilhões de dólares (R$ 237,5 bilhões, na cotação atual) em 30 meses em troca de aumentar suas reservas internacionais e reduzir o déficit fiscal, de 3% do Produto Interno Bruto em 2021 para 2,5% em 2022, 1,9% em 2023 e 0,9% em 2024.