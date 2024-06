Filho de Biden condenado nos EUA por mentir sobre vício em drogas

Filho do presidente dos EUA, Joe Biden, Hunter Biden deveria ter informado sobre uso de substâncias ilegais quando comprou uma arma em 2018, mas não o fez.Filho do presidente americano, Joe Biden, o advogado e empresário Hunter Biden foi condenado nesta terça-feira (11/06) por um tribunal no estado de Delaware por ter omitido que era usuário drogas quando comprou uma arma em 2018 e por posse ilegal de arma. A arma, que Hunter chegou a ter por 11 dias, foi jogada fora pela irmã dele depois que ela a descobriu no carro do empresário. A sentença ainda não tem data para sair. Os crimes pelos quais Hunter foi condenado poderiam lhe render até 25 anos de prisão – analistas, porém, esperam uma pena mais branda, dado que o filho do presidente dos Estados Unidos não tem antecedentes criminais. O crime mais grave, de posse ilegal de arma, não costuma ser punido com mais do que 15 meses de reclusão. Em comunicado divulgado após a condenação, Hunter disse que se sentia mais grato pelo amor e apoio que recebeu do que desapontado pelo resultado do julgamento, e que era "abençoado" por experimentar a dádiva da recuperação "um dia de cada vez". Hunter, que escreveu abertamente sobre seus problemas com drogas, disse que à época que comprou o revólver não achava que era viciado. O promotor David Weiss, que moveu o processo contra Hunter no caso do porte de arma, disse à imprensa depois da condenação que o caso tratava das "escolhas ilegais que o réu fez enquanto estava no auge do vício, sua escolha de mentir em um formulário governamental ao comprar uma arma e a escolha de, então, possuir essa arma". A reação de Biden Falando nesta terça, Joe Biden disse aceitar o resultado do julgamento e que "continuaria a respeitar o processo judicial" enquanto o filho dele, que diz ser inocente, avaliava se recorreria da condenação. Biden disse que ele e a esposa, Jill Biden, sempre dariam "amor e apoio" ao filho, e que tinham orgulho do homem que ele se tornou após superar o vício. "Tantas famílias que têm entes queridos lutando contra o vício entendem o sentimento de orgulho em ver alguém que você ama superar [o vício] e ser tão forte e resiliente", disse Biden. Impacto na política Hunter, que é o segundo filho de Biden, é um alvo frequente dos rivais republicanos do presidente. Políticos linha-dura e aliados do ex-presidente e provável candidato à Casa Branca Donald Trump investigaram Hunter no passado no Congresso por suspeita de corrupção e tráfico de influência, mas até hoje nada disso evoluiu ao ponto de ser denunciado à Justiça. Os negócios de Hunter na China e na Ucrânia também foram usados por congressistas republicanos como base para processos de impeachment – até agora fracassados – contra Biden. Mas em setembro, depois da condenação por compra e porte ilegal de arma, Hunter enfrentará na Califórnia um julgamento sob a acusação de ter sonegado 1,4 milhão de dólares (R$ 7,5 milhões) em impostos. ra/md (AFP, AP, dpa, Reuters)