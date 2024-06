Exército israelense acusado de apoiar agressões de colonos a palestinos na Cisjordânia

Os colonos foram responsáveis por 1.096 ataques no território entre 7 de outubro e 31 de março, contabilizou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha, em sua sigla em inglês).

Do lado israelense, 14 pessoas morreram em atentados palestinos, segundo dados oficiais do governo de Israel.

Os ataques tem testemunhos similares: colonos armados, frequentemente vestindo os mesmos trajes que os soldados, agridem civis palestinos, queimam casas e carros, roubam gado, às vezes, diante de militares passivos.

Em 13 de abril, centenas de colonos atacaram Duma, cidade palestina no centro da Cisjordânia, e esfaquearam um morador, após as autoridades israelenses anunciarem que encontraram o corpo de um adolescente israelense no assentamento de Malajei HaShalom, perto de Duma.

O Exército israelense anunciou em 22 de abril a prisão de um habitante de Duma, acusado do assassinato do jovem de 14 anos.

- "Colonos uniformizados" -

Durante o ataque de 13 de abril, "as forças israelenses estiveram presentes em Duma para garantir a segurança dos colonos e protegê-los", disse à AFP Suleiman Dawabsheh, chefe do conselho desta cidade de milhares de habitantes.

Um porta-voz militar israelense afirmou que a missão dos soldados na Cisjordânia é "proteger os bens materiais e as vidas dos habitantes além de dispersar os confrontos".

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos apelou às forças israelenses em 16 de abril a "cessarem imediatamente sua participação ativa e o apoio" aos ataques perpetrados por colonos e instou Israel a "prevenir novas agressões e denunciar os responsáveis".