EUA sanciona executivo de companhia aérea por facilitar migração irregular

O governo do presidente Joe Biden "está tomando medidas para impor restrições de visto a um executivo" de uma companhia aérea de voos fretados por "facilitar a migração irregular aos Estados Unidos através da Nicarágua", informou o Departamento de Estado em um comunicado.

O texto não cita o nome do executivo sancionado, nem o da companhia aérea, mas explica que os voos para a Nicarágua são feitos de fora do continente americano.

"Ninguém deve se beneficiar dos migrantes vulneráveis, nem os traficantes de pessoas, nem as empresas privadas, nem os funcionários públicos", insistiu o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, no comunicado.