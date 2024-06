Dezenas morrem em ataque de rebeldes vinculados a jihadistas na RD Congo, informam autoridades

Dezenas de pessoas foram mortas em um ataque na região de Beni, no leste da República Democrática do Congo, que foi atribuído a rebeldes ligados ao grupo jihadista Estado Islâmico, anunciaram as autoridades locais nesta quinta-feira (13).

O coronel Alain Kiwewa Mitela, uma autoridade no território de Lubero, disse à AFP que 42 corpos foram encontrados após o ataque na noite de quarta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O massacre elevou para 150 o número de mortos em ataques das Forças Democráticas Aliadas (FDA) desde o início do mês, de acordo com uma contagem que combina números das autoridades locais e da sociedade civil.