Celtics seguram reação dos Mavericks e ficam a um passo do título da NBA

Após resistir a uma tentativa espetacular de virada, o Boston Celtics venceu o Dallas Mavericks por 106 a 99 nesta quarta-feira (12) e conquistou uma vantagem de 3 a 0 nas finais da NBA.

Os Mavericks, que chegaram a ficar com uma desvantagem de 21 pontos (91-70) no início do último quarto, se recuperaram e ficaram apenas um ponto atrás, mas não conseguiram completar a reação após a expulsão de Luka Doncic (27 pontos) por faltas pessoais a quatro minutos do final.

Os Celtics de Jayson Tatum (31 pontos) e Jaylen Brown (30) têm tudo a seu favor para conquistar seu primeiro título desde 2008, já que nenhum time na história deixou escapar uma vantagem de 3 a 0 nos playoffs da NBA.