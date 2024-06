Baleias-cinzentas encolhem em ritmo acelerado com avanço das mudanças climáticas

As baleias-cinzentas da costa do Pacífico diminuíram de tamanho em 13% desde o ano 2000, aponta um estudo, que ressalta como as mudanças climáticas e outras atividades humanas estão reduzindo o tamanho dos mamíferos marinhos.

A mudança pode afetar de forma severa as taxas de sobrevivência e reprodução dessas baleias e gerar um efeito dominó em toda a sua cadeia alimentar.

Os pesquisadores se concentraram em cerca de 200 baleias do Pacific Coast Feeding Group (PCFC), que fazem parte de uma população maior, de 14.500 exemplares, do nordeste do Pacífico. Consideradas "sentinelas do ecossistema", essas baleias permanecem perto da costa e se alimentam em águas quentes, mais rasas do que os mares frios do Ártico.