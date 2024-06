Ativistas climáticos alemães encerram longa greve de fome

O ativista de 49 anos ficou em greve de fome durante um total de 92 dias e foi internado no hospital no início de junho, embora tenha continuado a ação durante vários dias depois.

O protesto começou em março sob o lema "morrer de fome até dizer a verdade", quando o primeiro membro do grupo, Wolfgang Metzeler-Kick, parou de comer.

No final de maio, o chanceler alemão, Olaf Scholz, fez um apelo e pediu o fim da greve de fome, dizendo que não era a forma correta de desencadear um debate sobre se a Alemanha faz o suficiente para combater a mudança climática.

Nos últimos dois anos, os ativistas ambientais recorreram a alguns métodos chamativos para transmitir a sua mensagem por todo o país. Ativistas do grupo radical conhecido como Letzte Generation ("Última Geração") realizaram repetidos protestos nas estradas, colando as mãos no asfalto.

Outros manifestantes chegaram a atirar purê de batata a um quadro de Claude Monet em Potsdam, perto de Berlim.

sr/sea/bp/bc/mb/aa/fp