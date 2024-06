Ataque de huthis iemenitas contra navio mercante deixa um ferido grave

Um marinheiro ficou gravemente ferido nesta quinta-feira (13) em um ataque com mísseis dos rebeldes huthis do Iêmen contra um navio mercante no golfo de Áden, na entrada do Mar Vermelho, anunciou o Exército dos Estados Unidos.

O navio Verbena, com bandeira de Palau, foi atingido por dois projéteis que provocaram "danos e incêndios a bordo", declarou o Comando Central do Exército americano (Centcom) em comunicado.

"A tripulação continua lutando contra as chamas. Um marinheiro ficou gravemente ferido durante o ataque" e foi removido pelas forças americanas para outra embarcação para receber atendimento médico, acrescentou.