Ascensão da extrema direita francesa é questão mais 'econômica' que 'identitária', diz o economista Zucman

A ascensão do partido francês de extrema direita Regrupamento Nacional (RN) é o resultado de "preocupações econômicas" e não tanto de "identitárias", diz à AFP Gabriel Zucman, um renomado especialista em questões de desigualdade, que chama a "reescrever as regras da globalização."

Gabriel Zucman, fundador do Observatório Fiscal da União Europeia, foi convidado a palestrar na cúpula do G20 deste ano sobre um possível imposto aos mais ricos.

Em 2021, cerca de 140 países celebraram, sob a supervisão da OCDE, um acordo histórico que prevê a aplicação de tais impostos.

"Uma grande parte do meu trabalho, especialmente no contexto das discussões internacionais no G20, é fornecer soluções concretas e reescrever as regras da globalização" para "partilhar seus lucros de forma equitativa".

"Há muitas formas confiáveis e concretas de responder à necessidade e à demanda por justiça social, mas devemos responder de forma inteligente e que funcione. Só então veremos os votos do RN começarem a despencar", concluiu Zucman.