Argentina enfrenta Guatemala no último amistoso antes da Copa América

Com o astro Lionel Messi à disposição, a seleção argentina vai enfrentar a Guatemala nesta sexta-feira (14), em Landover (Estados Unidos), no último amistoso antes da Copa América. A 'Albiceleste' chega em um bom momento para o torneio continental, do qual é a atual campeã, sem desfalques importantes e com grande parte do elenco que foi campeão mundial em 2022. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mas nem o técnico Lionel Scaloni nem os jogadores acreditam que será fácil conquistar o bicampeonato.

O zagueiro Lisandro Martínez declarou: "A expectativa é ganhar a Copa América, mas sem dúvida querem nos derrotar porque somos os campeões, então cada jogo é uma final". Scaloni não confirmou a titularidade de Messi contra a Guatemala, mas é provável que o camisa 10 tenha alguns minutos em campo, como foi na vitória por 1 a 0 sobre o Equador no último domingo, em Chicago, em que o jogador do Inter Miami entrou no segundo tempo. O técnico argentino deve fazer várias mudanças para a partida de sexta-feira, principalmente na defesa e no meio-campo, com a intenção de poupar jogadores antes da estreia na Copa América, no dia 20 de junho, contra o Canadá.

- "Grande experiência" - A Guatemala, comandada pelo técnico mexicano Luis Fernando Tena, chegou aos Estados Unidos sem um de seus destaques, o atacante Nathaniel Mendez-Laing, jogador que defende o Derby County, da Inglaterra. Outra ausência será a do lateral-direito Aaron Herrera (DC United, MLS), lesionado. A seleção guatemalteca começou bem sua campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com boas vitórias sobre Dominica (6 a 0) e Ilhas Virgens (3 a 0), e depois de duas rodadas lidera o Grupo E da competição. "Sempre será uma grande experiência enfrentar o campeão do mundo. Além disso, será com estádio cheio. Contra o Equador, eles jogaram com muita seriedade e intensidade. Esperamos um jogo duríssimo", disse Tena em entrevista coletiva. Argentina e Guatemala já se enfrentaram três vezes, todas em amistosos, com três vitórias da 'Albiceleste': 5 a 0 em 2008, 4 a 0 em 2013 e 3 a 0 em 2018. Esse último jogo foi o primeiro a 'era Scaloni'. O duelo desta sexta-feira será disputado no estádio FedEx Field, com capacidade para 67 mil espectadores, a partir das 21h00 (horário de Brasília). Escalações prováveis: