ANC anuncia acordo com vários partidos para governo de coalizão na África do Sul

O Congresso Nacional Africano (ANC na sigla em inglês), no poder desde o fim do regime de segregação racial do apartheid na África do Sul, anunciou nesta quinta-feira (13) que chegou a um acordo com vários partidos para formar uma coalizão de governo.

"Conseguimos um grande avanço no acordo comum sobre a necessidade de trabalhar juntos", declarou em uma coletiva de imprensa o secretário-geral do ANC, Fikile Mbalula, depois que seu partido perdeu a maioria absoluta que tinha desde as eleições de 1994. Esta coalizão inclui a Aliança Democrática (DA), de centro-direita, a formação zulu Inkatha Freedom Party (IFP) e várias formações menores.

